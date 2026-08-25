Analiza Cabildo terna para el Premio Municipal de Bomberas y Bomberos “Óscar Francisco Benavente Liñán”

La Comisión de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, presidida por el Regidor Jorge Zavala López, seleccionó las ternas femenina y masculina que serán sometidas a consideración del Pleno del Cabildo.

La Comisión de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presidida por el Regidor Jorge Zavala López, sesionó para analizar y votar las propuestas para el Premio Municipal de Bomberas y Bomberos “Óscar Francisco Benavente Liñán”, con el que se reconoce la labor de quienes integran el cuerpo de Bomberos.

En la categoría de Bomberas, la terna quedó integrada por Eva Lizeth Rentería Soto, María de los Ángeles García Díaz y María Margarita Benavente Duque. En la categoría de Bomberos fueron seleccionados Adrián Ibarra García, Armando Hernández Céspedes y Félix Enrique Castillo Moreno.

Será el Pleno del Cabildo, en su próxima sesión, el que determine a las personas ganadoras de cada categoría, quienes serán reconocidas por su labor, compromiso y vocación de servicio, así como por su desempeño para proteger a la población y atender situaciones de emergencia.

El regidor Jorge Zavala López precisó que las personas ganadoras de cada categoría recibirán un premio económico de 40 mil pesos, como parte de este reconocimiento a su entrega y servicio a la sociedad.

“El premio busca destacar la importante labor que realizan las y los integrantes del cuerpo de Bomberos, quienes ante situaciones de emergencia actúan con valentía para salvaguardar la vida y el patrimonio de la ciudadanía”, expresó.