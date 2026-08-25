SAN LUIS POTOSÍ AVANZA SIN LÍMITES EN EMPLEO FORMAL Y BIEN REMUNERADO

* La población ocupada alcanzó un total de un millón 329 mil 458 personas, lo que representa un crecimiento del 3.7 por ciento en comparación con el trimestre anterior.

Durante el segundo trimestre de 2026, San Luis Potosí ha experimentado un notable incremento en la ocupación laboral, logrando que 47 mil 781 potosinos se integren al mercado de trabajo. Este crecimiento va de la mano con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fomentar un empleo formal, bien remunerado y accesible para todos.

Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que la población ocupada alcanzó un total de un millón 329 mil 458 personas, lo que representa un crecimiento del 3.7 por ciento en comparación con el trimestre anterior. De este crecimiento, 31 mil 844 personas se sumaron a la ocupación formal, contribuyendo a una disminución de 0.80 puntos porcentuales en la tasa de informalidad laboral, que ahora se sitúa en 54.89 por ciento.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Crisógono Sánchez Lara, enfatizó que estos resultados reflejan un mercado laboral más dinámico y un avance significativo en la calidad de los empleos. También se ha fortalecido el trabajo asalariado y el acceso a derechos laborales.

El crecimiento ha sido notable entre las mujeres, quienes representaron cerca del 60 por ciento del aumento, con 28 mil 615 más ingresando al mercado. Esto ha elevado la tasa de participación económica femenina al 46.01 por ciento, además de reducir la tasa de desocupación de este grupo al 3.22 por ciento.

El sector servicios ha sido el principal motor de este crecimiento, añadiendo 33 mil 805 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 71 por ciento del incremento total. Los servicios diversos y la manufactura también han mostrado un crecimiento.

Cabe mencionar que la tasa de desocupación ha presentado un ligero aumento al 3.16 por ciento, y la subocupación ha pasado al 10.48 por ciento, subrayando la necesidad de seguir trabajando con empresas, instituciones educativas y autoridades para crear más y mejores oportunidades laborales.

El Gobierno del Estado mantendrá la coordinación, capacitación y colocación laboral, para garantizar un futuro sin límites y laboralmente seguro para todas y todos.