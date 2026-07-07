Gobierno de la Capital realiza trabajos de limpieza y desazolve en colector pluvial de Coronel Romero

Personal de distintas dependencias retiró un tronco que obstruía el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Estas acciones preventivas forman parte de la estrategia permanente para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la infraestructura pluvial y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal y en coordinación con las Direcciones de Servicios Municipales y de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, realizó trabajos de limpieza y desazolve en el colector pluvial ubicado en el cruce de Coronel Romero y Urbano Villalón.

Derivado de las labores efectuadas por el personal operativo, se logró retirar un tronco de gran tamaño que permanecía en el fondo del colector y que obstruía el flujo del agua, afectando el óptimo funcionamiento de la red hidráulica. Con esta intervención se restableció la capacidad operativa de la infraestructura y se disminuye el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la zona.

El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de mantener acciones permanentes de mantenimiento preventivo en la red pluvial mediante el trabajo coordinado entre las diferentes dependencias municipales, con el objetivo de proteger la integridad de la población y preservar el correcto funcionamiento de la infraestructura urbana.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a colaborar evitando arrojar basura, escombro, ramas y todo tipo de objetos en la vía pública o en los sistemas de drenaje, ya que estos residuos pueden generar obstrucciones que incrementan el riesgo de afectaciones durante las lluvias.