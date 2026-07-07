Avanza programa Centro Histórico, Corazón de San Luis: Enrique Galindo

En entrevista con medios de comunicación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que se trata de una estrategia integral de rescate estético, funcional, turístico y económico del primer cuadro de la ciudad, con acciones de limpieza, iluminación, movilidad, rehabilitación urbana, ordenamiento, seguridad, cultura, arte urbano y coordinación con locatarios, cámaras, comerciantes y la asociación Nuestro Centro.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Gobierno de la Capital mantiene una estrategia integral para que el Centro Histórico sea un espacio más limpio, ordenado, seguro, funcional y atractivo para las familias potosinas, visitantes y turistas, con el objetivo de incrementar la afluencia de personas y fortalecer la derrama económica en comercios, servicios, restaurantes, hoteles y actividades locales. A través del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, la administración municipal ha impulsado acciones de recuperación urbana como limpieza profunda, rehabilitación de banquetas, plazas, fuentes y jardines, renovación del alumbrado público, retiro de basura urbana, mejora en la recolección de residuos, atención a fincas deterioradas y recuperación de espacios públicos.

Enrique Galindo destacó que esta visión de rescate estético y funcional también contempla un cambio de paradigma en la movilidad del Centro Histórico, con la implementación de la Zona 30, que prioriza la seguridad de peatones, ciclistas, personas con discapacidad y usuarios de los espacios públicos. Señaló que el objetivo es que el primer cuadro de la ciudad deje de ser únicamente una zona de paso y se consolide como un espacio de convivencia, disfrute, actividad económica y encuentro social, mediante mejores condiciones de circulación, infraestructura urbana, accesibilidad, ordenamiento del comercio, mantenimiento permanente, retiro de cableado en desuso, intervención de fachadas y modernización de la iluminación en zonas estratégicas.

El Presidente Municipal subrayó que estas acciones se complementan con una agenda permanente de actividades que atraen visitantes y mantienen vivo al Centro Histórico, como los eventos culturales, artísticos, turísticos, gastronómicos y familiares que se han realizado en plazas y corredores emblemáticos. En ese contexto, mencionó que el Gobierno de la Capital ha fortalecido espacios como Plaza del Carmen, Plaza de Armas, Fundadores, explanada Ponciano Arriaga, Callejón de San Francisco, calle Hidalgo y Pasaje Zaragoza, con actividades que generan convivencia, identidad, turismo y consumo local, entre ellas las acciones relacionadas al Mundial de Futbol, como ferias gastronómicas, acciones de cultura ambiental, operativos de seguridad y limpieza, así como programas que convierten al Centro Histórico en un punto de reunión para miles de personas.

Como parte de esta estrategia, Galindo Ceballos reconoció la coordinación con locatarios, comerciantes establecidos y la asociación Nuestro Centro, encabezados por su Presidenta Mónica Heredia, que han permitido ampliar la participación del sector económico en la recuperación del primer cuadro de la ciudad. Explicó que iniciativas como la intervención artística de cortinas comerciales forman parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la imagen urbana y convertir al Centro Histórico en una galería abierta durante horarios no comerciales, pero enfatizó que el propósito central es que cada acción contribuya a un Centro Histórico más atractivo, seguro, transitable y con mayor vida económica. El Alcalde reiteró que mientras haya comerciantes, artistas, empresarios y ciudadanía dispuestos a sumarse, el Gobierno de la Capital continuará impulsando proyectos que fortalezcan el corazón de San Luis.