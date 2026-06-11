Enrique Galindo encabeza rescate integral de la explanada Ponciano Arriaga

En operativo nocturno este miércoles, el Alcalde de San Luis Capital puso en marcha una estrategia conjunta con comerciantes, vecinos, dependencias municipales e Interapas para ordenar, dignificar y mejorar uno de los espacios más importantes del Centro Histórico.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la noche de este miércoles el arranque de las acciones para la dignificación de la explanada Ponciano Arriaga, donde destacó que este proyecto representa un esfuerzo de coordinación entre autoridades y ciudadanía para recuperar uno de los puntos más emblemáticos y transitados del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Durante el inicio de los trabajos, el Presidente Municipal resaltó que existe plena disposición de los distintos sectores involucrados para construir soluciones conjuntas que permitan mejorar la movilidad, el orden y la funcionalidad de este espacio público, en beneficio de comerciantes, habitantes, visitantes y usuarios del transporte público.

Galindo Ceballos señaló que la participación de comerciantes, vecinos, usuarios y dependencias gubernamentales será fundamental para atender de manera integral las necesidades de la zona y generar beneficios permanentes para quienes diariamente realizan actividades en el corazón de la ciudad.

Las acciones forman parte del programa “Centro Histórico: Corazón de San Luis” y contemplan la coordinación de diversas áreas municipales, así como la colaboración de Interapas para atender aspectos relacionados con la infraestructura y los servicios públicos, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y consolidar un Centro Histórico más ordenado, accesible y funcional.

El Alcalde destacó que estas acciones se realizan de manera transversal con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Comercio Municipal, la Dirección de Servicios Municipales, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos e Interapas, con el propósito de atender de manera integral las necesidades de este importante espacio del Centro Histórico.