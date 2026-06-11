CNTE y madres buscadoras marchan hacia el Estadio CDMX

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE y madres buscadoras marcharon hacia el Estadio CDMX, en medio de la inauguración del Mundial 2026.

Desde las 8:00 h, la Coordinadora se congregó en la Central del Sur Taxqueña, adonde se les unieron madres buscadoras y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Al cabo de varios minutos, los manifestantes iniciaron el avance rumbo al Estadio CDMX, si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegó un operativo para impedir la marcha de la CNTE hacia el Estadio CDMX.

Policías equipados con escudos antidisturbios y extintores llegaron desde temprana hora a Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Policías equipados con escudos antidisturbios y extintores llegaron desde temprana hora a Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Asimismo se instalaron dovelas de concreto y vehículos oficiales.

El bloqueo tiene como objetivo impedir la llegada de la CNTE al Estadio CDMX, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Asimismo, a las 11:30 h la Coordinadora se manifestará en el Ángel de la Independencia y a las 20:00 h realizará una asamblea en su campamento del Centro Histórico.

Con información de López-Dóriga Digital