Interapas avanza con plan preventivo de limpieza de drenajes previo a la temporada de lluvias

En la última semana se dio mantenimiento y limpieza a más de 7 mil metros de tubería sanitaria.

SLP.– INTERAPAS continúa con su plan preventivo de limpieza de drenajes en la Zona Metropolitana, como parte de las acciones para preparar la red sanitaria ante el próximo inicio de la temporada de lluvias.

Durante la última semana se realizaron 59 desazolves, con los que se limpiaron 7 mil 430 metros lineales de drenaje. Además, personal operativo atendió 24 fugas de aguas residuales en distintos puntos.

Los trabajos se llevaron a cabo en colonias como Ferrocarrilera, Las Flores y Las Julias, donde tan solo en estos tres puntos se extrajeron aproximadamente 520 kilogramos de basura, lodo y grasa que obstruían la red sanitaria.

Además, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez también se realizaron acciones en calles como Macedonio Castro, Emilio Carranza, Valle de Tangamanga, Manuel Ávila Camacho y Adolfo Ruiz Cortines, entre otros.

INTERAPAS continuará con estas labores preventivas en distintos sectores de la Zona Metropolitana y recuerda a los usuarios que tirar basura, grasas y otros residuos al drenaje provoca taponamientos que derivan en fugas y afectaciones en la vía pública.