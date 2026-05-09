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SSPC de la Capital activa operativo de seguridad y vialidad en panteones municipales por el Día de las Madres

By Redacción
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sábado, mayo 9, 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital ha implementado un operativo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de panteones municipales con motivo del 10 de mayo, fecha en que cientos de personas acuden a visitar a sus difuntos.

El dispositivo permanecerá activo este sábado 09 y domingo 10 de mayo en los panteones del Saucito, Españita, Valle de los Cedros, Milpillas y en el cementerio de la delegación La Pila, con recorridos de vigilancia al interior y acciones de seguridad vial en el exterior.

Oficiales de Policía Vial mantendrán presencia al exterior para control del tránsito, en tanto oficiales de Guardia Municipal brindarán seguridad en el interior de los cementerios. Además se contará con el respaldo de paramédicos del agrupamiento Tritón y personal de Protección Civil para atender cualquier incidencia.

Como parte de las medidas preventivas, se instalarán reductores de velocidad en las inmediaciones de los panteones del Saucito, Españita y Valle de los Cedros para reforzar la seguridad de las personas peatones y poder permitir un acceso seguro.

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