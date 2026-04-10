Atienden vialidades en el Centro Histórico de San Luis Potosí

Cuadrilla de Respuesta Inmediata realiza trabajos de bacheo en la calle Lanzagorta

La Unidad de Gestión del Centro Histórico del ayuntamiento de San Luis Potosí informó que continúan las acciones de mejora en distintas vialidades del primer cuadro de la ciudad, como parte del programa “Corazón de San Luis”.

En esta ocasión, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata llevó a cabo labores de bacheo sobre la calle Lanzagorta, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y facilitar el tránsito de quienes circulan por la zona.

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente para mantener la ciudad en mejores condiciones, acciones que se realizan con el impulso del alcalde Enrique Galindo Ceballos.