Coordinación municipal y cuerpos de emergencia logran controlar incendio en la Zona Industrial

Dependencias del Ayuntamiento y corporaciones de auxilio de los tres órdenes de gobierno actuaron de forma conjunta para atender el siniestro en el Eje 124.

La evacuación oportuna de 136 personas y el apoyo con pipas de agua fueron clave para evitar mayores riesgos.

La respuesta inmediata de distintas dependencias municipales así como otros niveles de gobierno, y los cuerpos de emergencia, fue determinante durante el incendio que se registró en una empresa de polímeros ubicada en el Eje 124, en la Zona Industrial de San Luis Potosí. Elementos de Protección Civil Municipal, arribaron al sitio tras el reporte de emergencia, donde confirmaron un incendio activo al interior de una nave industrial y colaboraron en las labores de auxilio.

De manera inmediata, el personal comenzó a colaborar con el Cuerpo de Bomberos en las labores de combate al fuego; sin embargo, durante la intervención, el siniestro alcanzó el cuarto de bombas contra incendio, lo que generó una explosión que intensificó momentáneamente el incendio. Ante este escenario, técnicos en urgencias médicas y personal operativo coadyuvaron en la evacuación preventiva de 136 personas que se encontraban en la empresa, garantizando su integridad.

Como parte del operativo, la Dirección de Servicios Municipales apoyó con tres pipas para el traslado de agua, mientras que Interapas sumó otras tres unidades y personal técnico, lo que permitió fortalecer el suministro del líquido para las maniobras. Asimismo, se integraron más corporaciones, entre ellas Bomberos Metropolitanos, Protección Civil Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de diversas pipas particulares que respaldaron las acciones.

En el lugar también participaron Técnicos en Urgencias Médicas de Protección Civil Municipal, quienes brindaron apoyo durante toda la contingencia. Tras varias horas de trabajo coordinado, el incendio fue sofocado por los cuerpos de emergencia, que permanecieron en la zona realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reactivación, el servicio concluyó a las 00:16 horas.