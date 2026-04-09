CUANDO LA PLAZA DE TOROS FERMÍN RIVERA ERA LO QUE ES HOY LA ARENA POTOSÍ.

Y DESPERTAMOS Y LA AVENIDA UNIVERSIDAD TODAVÍA ESTABA ALLÍ.

Era la Avenida Universidad,y todavía estaba aprendiendo a convertirse en ciudad, eran los primeros recorridos hacia la modernidad hacia el sur hacia el Sol. San Luis crecía hacia el metal el obrero disciplinado de la zona industrial ,hacia el ruido.

Hoy viajé en mi mente a una década en la que San Luis Potosí todavía se estaba estirando hacia el futuro. Comenzaba la zona industrial San Luis despertaba y evolucionaba de un pueblo clerical hacia el pequeño Monterrey, al que crecía lento,y sin saber.

Desde el aire, dónde lo veo en esta foto en mi mente la ciudad se ve distinta…

más abierta, más lenta, más de tierra que de prisa, nuestro amado San Luis Potosí el adolescente de 1955- 1960.

Todavía no existía el Distribuidor Juárez como lo conocemos.

Aún no está ese cruce que hoy millones pasan sin pensar quienes construyeron quiénes pensaron quiénes soñaron quiénes esperaron.

Aquí lo que se alcanza a ver es otra cosa:

una ciudad creciendo poco a poco, el San Luis Potosí árido él callado el indiferente el salitroso.

Una Avenida Universidad abriéndose camino,

barrios que todavía respiraban más despacio y después serían bautizados, la colonia del paseo, y ya se llamaba la popular , ya se llamaba la colonia San Luis y ya empezaba la ferrocarrilera y la Avenida México de nuestros sueños de niños que construyó el ferrocarril de hierro de esperanza.

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Y un San Luis que avanzaba antes de llenarse de concreto y la velocidad, y avenidas precipitadas cómo la Avenida Universidad tentáculo y brazo de la iglesia de San José, paso obrero y tradición amada y obligatoria.

Desde arriba en mi sueño y viaje al pasado todo parece tranquilo…

pero abajo ya había manos trabajando,

familias construyendo su vida,

calles naciendo, era tan natural participar amar construir.

y una ciudad entera preparándose para lo que vendría después.

Porque antes del tráfico…

antes de los puentes…

antes de que todo se volviera rutina piedra comercio indiferencia autos a gran velocidad, se imponía el apretado sudor de los camiones las bicicletas o el paso del pie presuroso.

Hubo un tiempo en que San Luis todavía podía verse así:

con espacio, con horizonte…

y con futuro, ya llegó la estatua de Benito Juárez mirando hacia el horizonte imponiendo la imagen de patria y moralidad, parecía vigía de nuestros sueños patrios.

A veces mirar una ciudad desde el pasado

no solo sirve para recordar cómo era…

sirve para entender

todo lo que ha tenido que atravesar para llegar hasta aquí eso se valora eso se toca eso se siente., y nos dice de ese San Luis que se fue esa Avenida Universidad que hoy se queda sola sin parientes… Pero nos salva y se salva.

Por alguna extraña razón tengo un sueño repetitivo o recurrente camino por Avenida Universidad llego la glorieta Juárez antes de los puentes y espero a alguien, hay oscuridad hay vicio hay tristeza necesito llegar a la antigua central camionera.

Pero me voy caminando hacia la zona industrial ,no entiendo ese sueño pero amo profundamente la noche de la glorieta Juárez.

Yo no sé porque es 1961, todavía no nacía , pero ya estaba, cuántas veces caminé por Universidad con miedo con frío después de la 1 de la mañana…

De ese San Luis Potosí que se nos fue de las manos, y también la vida se fue allí y también los sueños y también las metas.. eso tengo y eso pienso..

Te amo tanto San Luis de los sueños raros.