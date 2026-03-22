San Luis Capital destaca en FITUR 4all por su modelo de turismo inclusivo

La ciudad fue incluida en la Guía de Buenas Prácticas en Turismo Accesible presentada en FITUR 2026.

San Luis Capital formó parte de la tercera edición de FITUR 4all, una iniciativa impulsada por la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en colaboración con Impulsa Igualdad, que busca acercar destinos y servicios turísticos a personas con necesidades de accesibilidad y fomentar un turismo verdaderamente inclusivo.

La Guía de Buenas Prácticas en Turismo Accesible by FITUR 4all, en la cual fue incluida San Luis Capital, reconoce su trabajo en la promoción de un modelo turístico inclusivo. Esta guía integra a las organizaciones y destinos que participaron en la convocatoria, consolidándose como un referente internacional en la materia.

Este reconocimiento, respaldado por FITUR e Impulsa Igualdad, fortalece el posicionamiento de la ciudad a nivel global, como parte de la política pública del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para impulsar un turismo accesible e incluyente.