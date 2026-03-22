INTERAPAS implementa sistema de gestión de filas para agilizar atención en Los Filtros

Se organiza la atención por tipo de trámite para reducir tiempos de espera.

SLP.- INTERAPAS puso en marcha un sistema de unifila en sus oficinas centrales de Los Filtros, con el objetivo de agilizar la atención y mejorar la experiencia de los usuarios que acuden a realizar distintos trámites.

Ubicadas en Avenida de los Pintores número 3, colonia Los Filtros, estas oficinas concentran servicios como el programa “Ponte al día con INTERAPAS”, contratación de tomas, así como “Beneficio50” para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.

A diferencia del esquema anterior, donde todos los usuarios formaban una sola fila general, ahora el sistema funciona mediante asignación de folios, lo que permite canalizar a cada persona según el trámite que necesita y así optimizar los tiempos de atención.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas. Para pagos, el servicio se mantiene disponible hasta las 18:00 horas en las mismas oficinas.

INTERAPAS informó que este sistema forma parte de un proceso de mejora continua en la atención a usuarios, y adelantó que se seguirá fortaleciendo para, en una siguiente etapa, integrar un esquema de citas que permita una atención aún más ágil.