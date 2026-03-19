Continúa el Gobierno de la Capital con el mejoramiento de los espacios emblemáticos de la ciudad

Trabajadores de Servicios Municipales realizaron labores de limpieza, poda, recolección de residuos y mantenimiento de las áreas verdes en la Alameda Juan Sarabia.

De acuerdo con el objetivo marcado por el Alcalde Enrique Galindo para rescatar y mantener en las mejores condiciones los parques, jardines y barrios más emblemáticos de San Luis Potosí, personal del Gobierno de la Capital continúa con las acciones de limpieza en diversas zonas de la ciudad.

En este sentido, la Dirección de Servicios Municipales informó que este fin de semana se realizaron trabajos en la Alameda Juan Sarabia, llevando a cabo labores de poda, recolección de residuos y mantenimiento de las áreas verdes.

La Coordinación de Parques y Jardines realizó la limpieza general del jardín, mientras que otras áreas han trabajado en la rehabilitación del Lago de los Patos y en el mantenimiento de las áreas peatonales.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan diariamente para que los espacios más representativos de la ciudad continúen siendo lugares dignos y agradables para todos los potosinos y para que los visitantes se lleven una buena impresión de San Luis Potosí.