Alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa capacitación para fortalecer la atención de incendios forestales

La capacitación, impartida por la CONAFOR, tuvo lugar en la Delegación La Pila y busca robustecer las capacidades técnicas y operativas del personal de Protección Civil ante la temporada de estiaje, asegurando la protección de los recursos naturales y la ciudadanía.

En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional y preparación ante la próxima temporada de incendios forestales, se llevó a cabo una capacitación especializada dirigida al personal de Protección Civil de la Delegación La Pila, impartida por la Comisión Nacional Forestal.

Durante esta jornada, las y los integrantes de Protección Civil consolidaron conocimientos teóricos y prácticos enfocados en la prevención, atención y control de incendios forestales, así como en la correcta aplicación de protocolos de actuación y mecanismos de coordinación interinstitucional. Estas acciones tienen como objetivo salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, se destacó la importancia de la capacitación continua como eje fundamental para fortalecer el desempeño institucional. En este sentido, concluyó con éxito la primera etapa de formación, orientada a actualizar y robustecer las capacidades técnicas y operativas del personal de Protección Civil de la Delegación La Pila.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una preparación permanente, privilegiando el trabajo coordinado y estratégico, con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, en beneficio de la sociedad.