Sin licencia ni dictámenes: Dirección de Comercio Municipal, clausura tres establecimientos de grandes cadenas comerciales

Las clausuras se aplicaron a establecimientos de Soriana, Sodimac e IHOP, que no contaban con licencia de funcionamiento vigente ni con los dictámenes municipales necesarios para operar conforme a la ley en San Luis Potosí.

Como parte del operativo permanente de supervisión que se realiza a través de recorridos en distintos puntos de la ciudad, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Comercio, llevó a cabo durante la semana la clausura de tres establecimientos que son parte de cadenas comerciales y franquicias.

Las acciones de verificación derivaron en la clausura de establecimientos correspondientes a Soriana, Sodimac y la franquicia restaurantera IHOP, luego de que durante las inspecciones se detectara que no contaban con licencia de funcionamiento vigente, además de carecer de los dictámenes municipales necesarios, los cuales son requisitos indispensables para poder operar conforme a la normatividad municipal.

La Dirección de Comercio informó que las acciones de supervisión se mantienen de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para verificar que los establecimientos cumplan con la normatividad municipal vigente.

Estas revisiones buscan ordenar la actividad comercial, fortalecer la legalidad en el funcionamiento de los negocios y asegurar que todos los establecimientos operen con seguridad, generando así mayor confianza para la población.

La Dirección de Comercio hace un llamado a todos los establecimientos comerciales de la ciudad para que regularicen su situación administrativa, tramiten su licencia de funcionamiento y cuenten con los dictámenes correspondientes, a fin de evitar sanciones y asegurar que sus actividades se desarrollen dentro del marco legal.