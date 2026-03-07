Reflexionan sobre el papel de las mujeres en las artes visuales en conversatorio realizado en Palacio Municipal

Esta mañana se llevó a cabo el conversatorio “La construcción de la mirada femenina en las artes visuales” en el Patio del Centro Cultural Palacio Municipal, como parte del programa de actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, impulsadas por el Gobierno Municipal de San Luis Potosí.

Durante la jornada, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que el arte es una herramienta de transformación social que permite narrar memorias, visibilizar desigualdades y construir imaginarios más justos, al tiempo que reconoció la importancia de seguir generando espacios que impulsen la participación y la voz de las mujeres en la vida cultural de la ciudad.

Este espacio de diálogo reunió a destacadas creadoras potosinas con el objetivo de reflexionar sobre las formas en que las mujeres artistas construyen, interpretan y resignifican la imagen desde sus propias experiencias, así como los retos históricos, sociales y culturales que han enfrentado para consolidar su presencia en el ámbito artístico.

El conversatorio contó con la participación de las artistas Ana Iglesias, Graciela González Duque, Norma Rivera y Roxana Pumarejo, quienes compartieron sus procesos creativos, perspectivas y experiencias en el campo de las artes visuales, en un diálogo moderado por la artista Rocío Hernández.

Por su parte, el Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, subrayó que abrir foros de reflexión como este fortalece el tejido cultural de San Luis Potosí y contribuye a reconocer el papel de las mujeres creadoras en la construcción de la memoria artística y social de la comunidad.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para impulsar políticas culturales incluyentes y promover espacios que fortalezcan la equidad, la participación y el reconocimiento del talento de las mujeres en el ámbito artístico y cultural.

El conversatorio concluyó con la entrega de reconocimientos a las artistas participantes y a las creadoras que forman parte de la exposición “Herencias: la trama invisible”, reafirmando el compromiso institucional de continuar promoviendo actividades que visibilicen y fortalezcan la presencia de las mujeres en la cultura.