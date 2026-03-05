20.6 C
AYUNTAMIENTO

La Dirección de Comercio realiza operativo de retiro de ambulantaje en la Zona Poniente

jueves, marzo 5, 2026

  • Se levantaron más de 25 infracciones y se retiraron puestos y objetos que obstruían la vía pública en avenidas principales de la zona poniente.
  • Las acciones buscan garantizar el orden, la movilidad y mejorar la imagen urbana de la capital potosina.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio, llevó a cabo un operativo en la Zona Poniente de la ciudad con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, garantizar el orden en la vía pública y fortalecer la imagen urbana de esta importante zona de la capital.

El operativo se realizó con la participación de 4 células de trabajo, quienes efectuaron recorridos de supervisión en las principales avenidas:

  • Av. Eugenio Garza Sada
  • Av. Tercer Milenio
  • Av. Himalaya
  • Blvd. Antonio Rocha Cordero
  • Av. Sierra Vista
  • Cordillera de los Alpes
  • Cordillera Central
  • Av. de la Victoria

Como resultado de estas acciones, se levantaron más de 25 boletas de infracción por diversos motivos en distintos puntos de la zona.

Asimismo, se logró la liberación de calles y accesos principales mediante el retiro de objetos que obstruían la vía pública, así como el retiro de algunos puestos instalados sin autorización.

Además de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, estas acciones contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana, evitando la saturación visual, la instalación irregular de estructuras y la ocupación indebida de espacios públicos, lo que permite conservar entornos más ordenados, seguros y atractivos para residentes y visitantes.

Los principales motivos de infracción fueron: falta de vigencia en permisos, no presentar autorización correspondiente y obstrucción de la vía pública.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las y los comerciantes a mantener su documentación vigente, respetar los lineamientos establecidos y evitar la colocación de objetos en la vía pública que afecten la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de la ciudad.

Estas acciones forman parte del operativo permanente que realiza la Dirección de Comercio para garantizar el orden, la movilidad, la seguridad y el adecuado desarrollo comercial en San Luis Potosí.

