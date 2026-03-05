La Dirección de Comercio realiza operativo de retiro de ambulantaje en la Zona Poniente

Se levantaron más de 25 infracciones y se retiraron puestos y objetos que obstruían la vía pública en avenidas principales de la zona poniente.

Las acciones buscan garantizar el orden, la movilidad y mejorar la imagen urbana de la capital potosina.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio, llevó a cabo un operativo en la Zona Poniente de la ciudad con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, garantizar el orden en la vía pública y fortalecer la imagen urbana de esta importante zona de la capital.

El operativo se realizó con la participación de 4 células de trabajo, quienes efectuaron recorridos de supervisión en las principales avenidas:

Av. Eugenio Garza Sada

Av. Tercer Milenio

Av. Himalaya

Blvd. Antonio Rocha Cordero

Av. Sierra Vista

Cordillera de los Alpes

Cordillera Central

Av. de la Victoria

Como resultado de estas acciones, se levantaron más de 25 boletas de infracción por diversos motivos en distintos puntos de la zona.

Asimismo, se logró la liberación de calles y accesos principales mediante el retiro de objetos que obstruían la vía pública, así como el retiro de algunos puestos instalados sin autorización.

Además de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, estas acciones contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana, evitando la saturación visual, la instalación irregular de estructuras y la ocupación indebida de espacios públicos, lo que permite conservar entornos más ordenados, seguros y atractivos para residentes y visitantes.

Los principales motivos de infracción fueron: falta de vigencia en permisos, no presentar autorización correspondiente y obstrucción de la vía pública.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las y los comerciantes a mantener su documentación vigente, respetar los lineamientos establecidos y evitar la colocación de objetos en la vía pública que afecten la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de la ciudad.

Estas acciones forman parte del operativo permanente que realiza la Dirección de Comercio para garantizar el orden, la movilidad, la seguridad y el adecuado desarrollo comercial en San Luis Potosí.