Fomenta Autoridad Capitalina respeto de derechos humanos en distintas dependencias

Personal del IMPLAN es capacitado por especialistas en nociones básicas de este importante tema

La Coordinación Municipal Derechos Humanos continúa con su trabajo de difusión y concientización

Continúa el Gobierno Municipal de San Luis Potosí con diversas actividades para garantizar el respeto de los derechos humanos desde el interior de la administración capitalina hasta en distintos sectores de la sociedad.

De ahí que especialistas de la Coordinación Capitalina de Derechos Humanos unieron esfuerzos con el Instituto Municipal de Planeación – IMPLAN-, a fin de actualizar a su personal en estos temas en beneficio de la población potosina.

Por ello, se impartió la conferencia: «Nociones Básicas de Derechos Humanos» a funcionarias y funcionarios del referido Instituto, con el propósito de fortalecer los conocimientos en este rubro para brindar una atención más digna, justa e incluyente.

En este acercamiento, se insistió en la importancia de dar respuesta a las solicitudes que provienen no sólo de quienes habitan el Municipio, sino de las personas que transitan por el territorio de la Capital potosina.

Como conclusión de la conferencia, tanto personal del IMPLAN como de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos coincidieron en la relevancia de servir con perspectiva de derechos humanos, a fin de cumplir con la instrucción de Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de respetar estos derechos en cada una de las áreas municipales.