Gobierno de la Capital atiende reporte ciudadano en avenida Salk con bacheo emergente en la colonia Progreso

⁠La Dirección de Obras Públicas intervino con corte, compactación y nueva carpeta asfáltica tras solicitud recibida por medio de Güicho.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se corrigió un desnivel que representaba riesgo para la movilidad en la colonia Progreso.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que derivado de un reporte ciudadano recibido a través del chatbot Güicho, la Dirección de Obras Públicas llevó a cabo trabajos de rehabilitación mediante bacheo emergente en avenida Salk, esquina con calle Greeg, en la colonia Progreso.

La intervención se realizó luego de que vecinos reportaran un daño en la superficie de rodamiento que generaba un desnivel considerable, representando riesgo para automovilistas y afectando la movilidad en esta zona de tránsito constante. Tras la valoración técnica correspondiente, se programó atención inmediata para corregir la afectación.

Los trabajos consistieron en el corte y retiro del material dañado, la compactación del área intervenida y la colocación de nueva carpeta afáltica, garantizando una superficie uniforme, segura y durable. Estas acciones forman parte del esquema permanente de mantenimiento vial que opera diariamente en distintos puntos de la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha reiterado la instrucción de atender con oportunidad cada reporte ciudadano y priorizar aquellos puntos que puedan representar riesgo. El Gobierno de la Capital invita a la población a continuar utilizando el chatbot Güicho vía WhatsApp al 444 165 3081, herramienta que permite una comunicación directa y seguimiento ágil a cada solicitud.

Con este modelo de participación ciudadana y respuesta inmediata, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener vialidades seguras y funcionales para las y los potosinos