Ayuntamiento de SLP viste de morado las letras monumentales del Asta Bandera por el 8M

El Gobierno Municipal de SLP refrenda su compromiso con los derechos de todas las mujeres, sumándose a la conmemoración con un mensaje visible en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

En el marco del 8 de marzo, las letras monumentales ubicadas en el Asta Bandera se vistieron de color morado, símbolo internacional de la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta acción del ayuntamiento de San Luis Capital representa un gesto institucional de solidaridad y reconocimiento a la fuerza, la resiliencia y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Con esta imagen simbólica, el Gobierno Municipal reafirma su determinación de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, fortalecer la cultura del respeto y promover acciones que garanticen a todas las mujeres una vida digna, segura y plena: “Que cada color nos recuerde que Unidas Somos Poderosas y que seguimos avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”, subraya el mensaje institucional que acompaña esta conmemoración.

El Ayuntamiento de San Luis Capital remarca que este espacio, convertido ya en un referente escenográfico para fotografías tanto del turismo local como de visitantes, se transforma en un punto de reflexión y conciencia colectiva. Por su tamaño y ubicación estratégica, las tradicionales letras son visibles para transeúntes y automovilistas, amplificando el mensaje de unidad y compromiso social.