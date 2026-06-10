GOBIERNO ESTATAL ACTIVA OPERATIVO MUNDIALISTA

• La estrategia contempla vigilancia en carreteras, espacios públicos y puntos de concentración para brindar protección a las y los potosinos y visitantes.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de reforzar la seguridad, la movilidad y la atención ciudadana ante eventos de gran afluencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pondrá en marcha el Operativo Mundialista 2026. La estrategia contempla acciones coordinadas para proteger a la población y a visitantes durante el desarrollo de la justa deportiva internacional.

La Guardia Civil Estatal (GCE) y su División de Caminos desplegarán un corredor estratégico en la carretera federal 57, considerada una de las principales vías de conexión del país, así como la coordinación con la Guardia Nacional (GN), reflejando el cambio que se vive y se siente en prevención y presencia institucional, con una cobertura más amplia y organizada en las cuatro regiones.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, detalló que, además, se mantendrán dispositivos en el estadio Libertad Financiera, donde se proyecta la transmisión gratuita de los encuentros mundialistas, además de recorridos en plazas públicas y espacios de convivencia. Estas acciones consolidan un trabajo sin límites orientado a fortalecer la tranquilidad de las familias y garantizar el disfrute del evento en un entorno seguro.