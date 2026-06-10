GOBIERNO ESTATAL AUTORIZA TRABAJO A DISTANCIA POR COPA DEL MUNDO

* Instruyó a las dependencias estatales a mantener el servicio público sin interrupciones, mediante modalidades flexibles y guardias presenciales.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer un servicio público eficiente y cercano a las y los potosinos, Oficialía Mayor (OM) autorizó que las labores gubernamentales del 11 de junio se desarrollen mediante la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, con motivo del inicio de la Copa del Mundo, que tendrá como sede a nuestro país.

El Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, instruyó a titulares, directores generales y responsables de área a implementar esquemas flexibles de trabajo que permitan garantizar en todo momento el adecuado desempeño de las funciones administrativas y la atención a la ciudadanía sin interrupciones. Asimismo, las dependencias cuya naturaleza operativa requiera atención presencial permanente, como la Guardia Civil (GCE), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y los Servicios de Salud, deberán establecer las guardias correspondientes.

Además, se invita al personal de la administración pública, así como a sus familias y amistades, para sumarse a la celebración gratuita que se realizará a partir de las 11:00 horas en el Estadio de Futbol Libertad Financiera, donde habrá concursos, trivias y la transmisión en vivo del partido de la Selección Mexicana. Con estas acciones, el Gobierno del Estado fomenta espacios de convivencia y unidad para las familias potosinas, fortaleciendo el cambio que se vive y se siente mediante el sentido de identidad y participación social.