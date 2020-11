No hay razones para incrementar precio de las tortillas: AMLO

Agregó que los operativos para evitar tomas de casetas serán permanentes

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, señalaron que no hay razones para incrementar los costos de las tortillas.

“No hay por qué subirlo y los aumentos que hemos visto en este año han estado por abajo o igual que la inflación”.

También se reveló quién es quién en los precios de los combustibles, y puntualizó que se le da importancia al informe semanal porque.

“Eso depende el que no haya carestía; si hay precios estables en los energéticos, pues no aumentan los precios en los artículos de primera necesidad porque este es un componente del precio muy importante”.

Por otro lado, el presidente sentenció que hay diferencias al interior de FRENAAA, luego de que se anunció el retiro del campamento en el Zócalo de Ciudad de México.

“En efecto ya anunciaron que van a retirarse, pero todavía no lo hacen, parece que hay problemas al interior de esta organización”.

Sin embargo, puntualizó que si deciden quedarse, se les respetará su derecho a la manifestación.

“En el caso de FRENAAA echaron a andar el movimiento y ahora creo que tienen problemas porque dieron a conocer que ya se iban y no se han ido porque tienen diferencias”.

Puntualizó que la celebración del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana será un acto con poca gente.

“Es una parada militar de las Fuerzas Armadas que surgen del movimiento revolucionario, va a ser una parada o desfile muy simbólico con muy poca participación de elementos; Luis Cresencio Sandoval, que el sea el encargado de pronunciar el discurso oficial en nombre del gobierno de la República; va a hablar en nombre de todos nosotros”.

Lopéz Obrador anunció que firmará un decreto para que manejo de presas se subordine a la protección civil, tras inundaciones en Tabasco.

“Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil, voy a emitir un decreto con ese propósito, no solo eso, las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas van a tener un canal ecológico de modo que se mantengan vacías las presas para que en esta temporada, que es cuando llueve más no tengamos ningún problema”.

Sobre el operativo de la Guardia Nacional, sentenció que el operativo de la Guardia Nacional para evitar la toma de casetas no será temporal.

“Es algo indebido ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno, no es de los funcionarios, el presupuesto es del pueblo”.

Destacó que se relajó la disciplina en el país y se permitió el despojo.

“No es temporal, ya se relajó la disciplina y les permitimos que sigan robando, no, seguimos combatiendo tomas clandestinas todos los días y mantenemos abajo el robo de combustible y se ahorra mucho es lo mismo con las casetas”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...