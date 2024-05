“Que el pueblo juzgue”: AMLO sobre oferta de ‘Alito’ Moreno a candidato Álvarez máynez

López Obrador evitó opinar sobre la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de renunciar si declinaba Jorge Álvarez Máynez

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar este viernes sobre la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de renunciar a su cargo si el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declinaba a favor de la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador solo apuntó que “el pueblo juzgue” dicha oferta del dirigente nacional priista.

No puedo opinar sobre eso, no puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más., que se informe”, indicó.

El mandatario mexicano apuntó que se debe procurar que el pueblo de México permanezca informado y que no se le escondan cosas.

“Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se dé a conocer solo lo que le conviene a los potentados”, extenró

“La gente, ya con la información, ya va a saber, porque eso es un gran avance. Lo que hemos padecido en México, y todavía se padece, es que se oculta mucha información, hay muchas cosas que la gente no saben, no porque no quiera saberlo, sino porque no se difunden cosas, se da a conocer lo que le conviene a los potentados”, manifestó.

Alejandro Moreno ofreció esta semana al candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, siempre y cuando este decline en favor de Xóchitl Gálvez.

“Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Máynez declina en favor de Xóchitl Gálvez y declina todo su tiempo aire en radio y televisión a pedir el voto útil en favor de nuestra candidata, Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”, expuso en un video.