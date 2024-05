Narcotráfico ha prosperado como nunca antes en México con AMLO, señala reportaje del Financial Times

Reporteros del Financial Times ofrecieron un panorama sobre el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en México durante el sexenio de López Obrador

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el narcotráfico se ha expandido como en ningún otro momento de la historia de México, de acuerdo con un reportaje del periódico Financial Times elaborado por Michael Stott y Christine Murray.

El artículo cita a especialistas, analistas, dependencias estadounidenses y datos del gobierno mexicano para explicar el desarrollo del narcotráfico en México en las últimas décadas.

Los reporteros del FT, con base en información de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, apuntan a que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han expandido sus actividades, además del narcotráfico, al tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de migrantes, la explotación sexual, el soborno, la extorsión, entre otras.

Además, el Ejército de Estados Unidos estima de alrededor de un tercio del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado, el mayor porcentaje en la historia del país.

En la última década, señala el reportaje del Financial Times, los grupos delincuenciales dominantes se han fragmentado y enfrentado para controlar el territorio. Los dos grupos más grandes son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales se han enfrentado a organizaciones más pequeñas como los Viagras, los Ardillos y los Escorpiones, entre otros grupos.

De acuerdo con el consultor Eduardo Guerrero, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador llamada ‘Abrazos, no balazos‘ ha tenido un efecto no deseado de expansión de la “presencia geográfica del crimen organizado a nuevas áreas, precisamente porque el Ejército no ha enfrentado a los delincuentes”.

La estrategia de seguridad del actual gobierno se ha enfocado, según el propio mandatario, en abordar las causas profundas del crimen, señaladas como la pobreza y la falta de oportunidades; así como evitar la confrontación directa con los cárteles.

Falko Ernst, analista senior para México de Crisis Group citado por FT, señala que el gobierno mexicano “ha estado intentando sobre todo controlar la narrativa” en torno a la situación de violencia en el país.

Manifestó además que las estrategias del presidente López Obrador, que se presentaron como una alternativa a lo visto en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han permitido que los delincuentes consigan “un

punto de apoyo mucho más fuerte, mucho más directo y mucho más agresivo dentro de las instituciones“.

El gobierno mexicano, que ha señalado a la seguridad como una de sus prioridades, ha presumido de las reuniones diarias que sostiene el presidente López Obrador con su Gabinete de Seguridad. El mandatario en una conferencia matutina se jactó de que dicha práctica nunca se ha realizado en la historia de México, ni se realiza en ningún otro país.

Otro aspecto clave son las estadísticas. En el actual sexenio, el número de homicidios dolosos se acerca a los 189 mil, con lo que será el más violento de la historia del país. El titular del Ejecutivo federal sostiene que lo anterior no es verdad, debido a que desde un nivel récord en 2020, el número de asesinados ha disminuido paulatinamente.

Especialistas denuncian que en las cifras de asesinatos no se incluyen a las personas reportadas como desaparecidas; además de que se ha visto una posible “reclasificación” de los registros de homicidios dolosos. Así, posiblemente las estadísticas oficiales no son confiables.

Una de las preocupaciones más grandes en torno a la proliferación del crimen organizado en México ha sido el impacto que ha tenido en la economía, particularmente de cara al ‘nearshoring‘ o fenómeno de relocalización de industrias.

Un banquero dijo al Financial Times que le preocupa que la situación se vuelva “insostenible”.

Mucha gente piensa: ‘Déjenlos operar, es parte de la economía‘. Pero veo que muchas empresas empiezan a pensárselo dos veces antes de invertir aquí, hay riesgos muy, muy grandes para la seguridad”, expresó.

El crimen organizado ha impactado también en el actual proceso electoral. La coalición opositora PRI-PAN-PRD ha utilizado las estimaciones del Ejército estadounidense para advertir al Instituto Nacional Electoral sobre los riesgos que enfrentaría la elección por el control del crimen organizado.

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez se ha comprometido a utilizar todos los medios con los que cuente el Estado para hacer frente al crimen organizado.

Hay zonas del país donde sólo pueden entrar delincuentes y eso tiene que terminar”, citó el Financial Times.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum ha rechazado las críticas y asegura que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador da resultados.

De cara a las elecciones del 2 de junio, persiste la duda sobre si el próximo presidente o presidenta de México podrá marcar una gran diferencia.

Guillermo Valdés, exdirector del extinto Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), advirtió que el próximo mandatario “tendrá que empezar desde cero” para enfrentar al crimen organizado.

Con información de Financial Times