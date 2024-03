INE invita a ciudadanos a enviar preguntas para el primer debate presidencial

Las personas interesadas podrán enviar al INE las preguntas dirigidas a las dos candidatas y al candidato a la Presidencia a través de un formulario

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a mexicanos de 13 años de edad en adelante a formar parte del primer debate presidencial, que se realizará el 7 de abril.

Las personas interesadas podrán enviar al INE las preguntas dirigidas a las dos candidatas y al candidato a la Presidencia a través de un formulario disponible en este enlace. Los temas a tratar en el primer encuentro serán salud, combate a la corrupción, educación, transparencia, no discriminación a grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

Los requisitos que deben cumplir las preguntas son:

Apegarse a los temas definidos para el debate.

No incluir lenguaje ofensivo, discursos de odio, inclinación partidista, ideológica, religiosa o cualquier manifestación de violencia o discriminación, o referirse a algún logro de gobierno y/o propaganda gubernamental.

Redactarse de forma general y abierta y no estar dirigidas a una candidatura específica.

El formulario para el envío de las preguntas solicita al interesado información sobre su entidad de origen y edad. Asimismo, de manera opcional, el género y si se identifica con algún grupo en situación de discriminación (personas con discapacidad, adultas mayores, de la diversidad sexual, indígenas, migrantes, afromexicanas y mexicanas residentes en el extranjero).

Posteriormente, la usuaria o el usuario debe indicar el tema de su pregunta y escribirla en el espacio designado. Aunque el formulario sólo considera una pregunta por campo de máximo 300 caracteres, cuenta con la opción de agregar más preguntas, por lo que las personas pueden enviar hasta seis preguntas relacionadas con los temas del debate.

Cabe mencionar que la información obligatoria (edad y entidad de residencia) y la información opcional (género y pertenencia a algún grupo en situación de discriminación) no es posible asociarse a su titular, ni permitir su identificación, por lo que no serán considerados como datos personales y, por lo tanto, no será aplicable la normativa en la materia.