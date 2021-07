Biden debe tomar una decisión sobre bloqueo a Cuba: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel, López Obrador, llamó este lunes 26 de julio de 2021 a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a tomar una decisión respecto al bloqueo a Cuba y pidió que se permita a las familias de la isla recibir remesas.

“Yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos. El derecho a la vida”, dijo.

López Obrador insistió en que podrían hacerse muchas cosas pero sugirió a las dos naciones –Estados Unidos y Cuba- que se permita que las familias cubanas puedan recibir remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo.

Destacó el apoyo que recibe México de los “hermanos migrantes”, lo que ha ayudado mucho a enfrentar la crisis económica porque las remesas es la principal fuente de ingresos en nuestro país.

“¿Cómo bloquear eso, si ni siquiera es dinero del gobierno?”

El presidente López Obrador destacó la necesidad del diálogo y recordó la frase de Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Una nueva relación entre países de América

Durante su conferencia matutina, en esta ocasión desde Veracruz, el presidente dijo que se debe buscar una nueva relación entre los países de América.

Añadió que hay que persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que haya una integración con respeto a la soberanía de cada país.

“Que ya la política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para nadie, que ya no tiene que haber invasiones, anexiones, bloqueos y que debe haber cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos”.

Dijo que ahora que hay una situación de salud difícil en Cuba, en vez de bloquear se debería ayudar.

Señaló que no es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Subrayó que casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba y es el momento de tomar una decisión.

El presidente dijo que México tomó la decisión de ayudar y ser solidarios con Cuba, frente al bloqueo impuesto a Cuba.

Hizo un llamado a todos los países del mundo para que esa manifestación que se expresa en la ONU en contra del bloqueo se exprese ahora en hechos y se ayude al pueblo cubano.

Con información de Reuters y de Presidencia de la República

