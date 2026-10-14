Sheinbaum firma su decreto de regulación del contenido en plataformas digitales para proteger a menores

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto para regular el contenido en las plataformas digitales bajo el argumento de la protección de niños, niñas y adolescentes en estos entornos.

Con esta medida, las redes sociales deberán vetar el contenido que promueva discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, explicó en la conferencia matutina que las plataformas también deberán clasificar los contenidos por edades, verificar la edad de los usuarios y establecer herramientas de supervisión para los padres de familia.

Además, tendrán la obligación de colaborar con las autoridades con la preservación y entrega de información relevante para «casos que se detecten de riesgo».

Estas medidas deberán aplicarse en todas las redes sociales activas en el país, tales como Facebook, Instagram, X y TikTok.

El decreto fue anunciado por la mandataria el viernes pasado después del ataque en una escuela en Coahuila a manos de dos jóvenes en la que murió la subdirectora del plantel.

La presidenta Sheinbaum llevó a cabo este martes su primera transmisión en vivo en la que buscaba abordar la regulación de contenidos violentos en las plataformas digitales, aunque la audiencia le preguntó sobre la inseguridad, la crisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mala calidad del agua en Jalisco y la represión de manifestantes.

Con información de Latin Us