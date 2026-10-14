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Sheinbaum pide a la CNDH investigar las acusaciones de tortura contra jóvenes durante manifestación en Jalisco

PAÍS
By Agencias
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Créditos: Cuartoscuro
miércoles, octubre 14, 2026
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La mandataria solicitó que la comisión entreviste a las víctimas y que se identifique a los responsables de estos actos, además de que no descartó la intervención de la FGR

EFE.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una investigación sobre las acusaciones de tortura contra jóvenes detenidos durante una protesta por el acceso al agua limpia en Guadalajara, y exigió identificar y sancionar a los responsables.

“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que calificó de inadmisibles las denuncias de violencia policial.

La mandataria afirmó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo ocurrido durante la manifestación del domingo pasado, cuando agentes estatales utilizaron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos contra los participantes.

“Además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, sostuvo.

La presidenta insistió en que la CNDH debe entrevistar a las víctimas, esclarecer las circunstancias de las detenciones y determinar quién ordenó la actuación policial.

“¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables”, reclamó.

Asimismo, señaló que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debe responder por lo sucedido y consideró que, ante denuncias de esta naturaleza, también podría intervenir la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de Latin Us

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