Anuncian estrategia contra el sargazo en el Caribe mexicano; invertirán 2 mil mdp

El Gobierno de México anunció una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia de contención, recolección y aprovechamiento del sargazo en el Caribe mexicano, ante un arribo récord de esta macroalga que en 2026 ha cuadruplicado los niveles registrados el año pasado.

Durante la Mañanera del Pueblo, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, explicó que el objetivo es cambiar el modelo de atención para capturar la mayor parte del sargazo en el mar antes de que llegue a las playas.

La intención inicial es invertir las gráficas para recolectar principalmente en la mar, para que no llegue a las playas y darle un destino final al sargazo para que sea utilizado por la industria”, afirmó.

Actualmente, señaló, la mayor parte de la macroalga se recoge en tierra, mientras que solo una parte se intercepta en el mar, aunque la capacidad instalada ya permite recolectar mil 227 toneladas diarias en aguas abiertas.

Morales Ángeles detalló que la primera etapa del plan contempla una inversión de 768.7 millones de pesos para elevar la capacidad de recolección marina a mil 870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadores, seis embarcaciones sargaceras costeras, más barreras dinámicas y la instalación de unos 50 kilómetros de barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

En una segunda etapa, con mayores inversiones, tratamos de alcanzar lo que marca la media, que son 4 mil toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en playa”, añadió.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recursos buscan atender de manera integral un fenómeno que afecta tanto al turismo como a los ecosistemas costeros.

El Gobierno de México está poniendo 2 mil millones de pesos para la atención integral del sargazo”, dijo.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, advirtió que 2026 ha sido un año “realmente difícil, atípico“, pues el volumen de sargazo que navega frente al Caribe mexicano es cuatro veces superior al de 2025 y 27 veces mayor que el promedio histórico, con hasta 90 mil 538 toneladas diarias desplazándose en la región.

Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, informó que el organismo coordinará, junto con la Marina, el Gobierno de Quintana Roo y el sector hotelero, la disposición final del sargazo para impulsar su reciclaje en productos como biofertilizantes, biocarbón y biogás, con el objetivo de desarrollar un modelo de economía circular.

Con información de EFE