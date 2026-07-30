Fiscalía de Tamaulipas abre investigación por incendio en planta de PepsiCo

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas abrió una investigación por el incendio en una planta de PepsiCo.

El incendio se registró la madrugada del 27 de julio en Matamoros y consumió 57 camiones repartidores.

Empleados de la compañía avisaron a los responsables de la planta, quienes solicitaron auxilio a las autoridades pertinentes.

El fuego se extendió en el patio y consumió camiones repartidores de papas fritas.

Fiscalía de Tamaulipas investiga incendio

Jesús Eduardo Govea, fiscal general de Tamaulipas, confirmó la apertura de una investigación de oficio por el incendio en la planta de PepsiCo en Matamoros.

En entrevista para Radio Fórmula, el fiscal adelantó que si se trató de algo fortuito, como un cortocircuito, la empresa deberá explicar por qué las llamas se propagaron en un área tan grande.

Añadió que hasta el momento no se han encontrado movimientos atípicos el día de los hechos, tales como el ingreso de personas ajenas a la compañía.

Se sigue trabajando en el peritaje en materia de incendios y eventualmente, si se requiriera la práctica de otros análisis más especializados, se va a hacer”, dijo Govea Orozco.

Respecto al dictamen pericial, Manuel Perrusquia, secretario del Ayuntamiento de Matamoros, expuso que tardará tiempo.

Todavía se está trabajando en el dictamen por parte de Protección Civil. Siguen haciendo ellos su investigación, siguen recabando pruebas para poder llegar finalmente a un dictamen y una resolución; es algo que lleva su tiempo.”

PepsiCo niega amenazas o extorsión

Tras el incendio, PepsiCo México informó que no hubo personas lesionadas ni muertas.

Mediante un comunicado refirió que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

En este sentido, negó que la compañía haya sido víctima de amenazas o intentos de extorsión.

Asimismo envió 15 camionetas repartidoras a la planta de Matamoros para reanudar operaciones lo más pronto posible.

Con información de Radio Fórmula