INE convoca a sesión esta tarde para analizar la creación de nuevos partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a una sesión para la tarde de este jueves donde resolverá la creación de nuevos partidos políticos que competirán por primera vez en las elecciones federales de 2027.

El INE tendrá este jueves dos sesiones; en la segunda discutirá y resolverá si concede o no el registro a cinco nuevas fuerzas políticas.

Se trata de “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.”, que cambió su nombre debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó una impugnación en el Tribunal Electoral donde cuestionó la utilización de sus iniciales.

Paz es la organización con el mayor número de afiliados preliminares de las cuatro Asociaciones Políticas Nacionales que buscan su registro como partido. Es encabezada por Armando González y el actual diputado federal de Morena Hugo Éric Flores, expresidente de los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, aliados del gobernante.

También estará a discusión en el INE la creación como partido de “Somos Mexico”, organización impulsada a partir de la Marea Rosa del 2024, y actualmente dicha asociación es encabezada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo.

El órgano electoral también discutirá la creación de “México tiene Vida”, organización impulsada por evangélicos de Nuevo León y que se define ideológicamente como conservadora.

También se pondrá en la mesa el caso de “Que Siga la Democracia”, encabezada por Édgar Francisco Garza Ancira, exconsejero nacional de Morena, y pareja de la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy.

Finalmente, la quinta organización que estará a discusión en su creación es “Interacción y Empatía para Todos, A.C.”.

Con información de Latin Us