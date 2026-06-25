EU apoya a Sonora a crear patrulla fronteriza estatal; entrega camionetas a gobierno de Alfonso Durazo

La embajada de Estados Unidos en México presumió en redes sociales que la administración que encabeza Donald Trump entregó 26 patrullas y 8 cuatrimotos al gobierno de Sonora, con el fin de ser utilizadas en la División de Operaciones Fronterizas.

El gobierno de Sonora está encabezado por el morenista Alfonso Durazo que, según reportes de Los Angeles Times, está siendo investigado por el gobierno estadounidense y presuntamente se le canceló su visa.

La embajada estadounidense destacó que esta es la primera patrulla fronteriza a nivel estatal en México.

Los vehículos fueron entregados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública sonorense, de acuerdo con las fotografías compartidas por la embajada.

Asimismo, cuentan con un balizado que dice «Policía estatal fronteriza».

El apoyo con estas unidades al gobierno de Durazo ocurre semanas después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum criticó la colaboración en materia de seguridad en gobierno de oposición, por ejemplo, la que realizó el gobierno municipal de Chihuahua con patrullas que portan el logo de la ciudad de Nueva York.

Con información de Latin Us