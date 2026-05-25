IMSS fortalece vigilancia epidemiológica rumbo al Mundial 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está preparado para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo del Mundial 2026.

A la fecha ha llevado a cabo acciones de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica, con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.

El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos. Estamos articulando nuestros recursos, homologando procedimientos y asegurar una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada”, refirió la doctora Janet Alvarado.

La doctora Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, detalló que se han llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, con mil 301 profesionales de la salud capacitados, seis guías operativas actualizadas y 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) capacitadas.

El IMSS se ha preparado de manera seria, estructurada y anticipatoria no solo para responder a los retos específicos de esta Copa Mundial FIFA 2026 sino para dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a emergencias en salud y desastres en cualquier momento”, agregó la doctora.

En este sentido, el IMSS mantiene vigilancia por los recientes brotes de ébola registrados en la República Democrática del Congo y Uganda.

De registrarse un caso en México, el protocolo contempla una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles, aislamiento inmediato, notificación inmediata a nivel técnico superior y coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

Durante este periodo, es importante que el Instituto mantenga y refuerce las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. Asimismo, se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos. Así como una coordinación para el diagnóstico confirmatorio”, refirió la doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña.

El IMSS activará el protocolo ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia de fiebre súbita mayor de 38.6 grados Centígrados, síntomas compatibles, antecedentes de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.

En caso de requerir orientación sobre la presencia de este virus, se pone a disposición el número 55 5337 1845.

Con información de López-Dóriga Digital