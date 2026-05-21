Sheinbaum y el secretario de Seguridad de Estados Unidos acuerdan colaboración bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional este jueves 21 de mayo de 2026 con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Sheinbaum Pardo detalló que acordó con el titular de Seguridad de Estados Unidos seguir colaborando en el marco del respeto a las soberanías de ambos países.

“Recibimos en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin”, dijo.

“Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, puntualizó.

La visita a México del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin, ocurre en un momento crítico y tenso de la relación bilateral por el aumento de la presión de Washington hacia el Ejecutivo mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Se trata de la primera visita de un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos a México en 2026, después de la realizada en septiembre del año pasado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

No obstante, el viaje a México de Mullin, quien lleva menos de dos meses en el cargo, ocurre en un contexto distinto en la relación bilateral, con un aumento de las tensiones en las últimas semanas en materia de seguridad.

Dicha visita de alto nivel fue en seguimiento a la llamada telefónica del viernes 15 de mayo de 2026 entre Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación que ella calificó de “cordial y excelente”.

La conversación entre ambos se produjo en un momento sensible de la relación bilateral, tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

También ocurre tras la muerte en abril de dos agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Con información de López-Dóriga Digital