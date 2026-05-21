César Yáñez responde a Maru Campos: Gobierno no tiene trato discriminatorio con Chihuahua

César Yáñez, subsecretario de Gobernación (Segob), dejó en claro que no hay trato discriminatorio contra Chihuahua, tras los señalamientos contra la gobernadora Maru Campos por la presunta intervención de agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en dicha entidad.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal también descartó que el Gobierno federal esté usando el caso de los agentes estadounidenses como una distracción de las acusaciones de EE.UU. contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

“Como Gobierno hemos tenido una relación de respeto para con el Gobierno de Chihuahua. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un Gobierno para todos, sin distinciones de colores. Priorizamos la equidad, priorizamos programas sociales. En ningún estado gobernado por el PAN hemos dejado de dar algún programa (…) Todos los hemos puesto en marcha sin distingo de color”, argumentó.

“Yo no creo que tenga de parte del Gobierno federal el abandono del que hablan, no existe, no hay tal, hay los recursos federales que siguen llegando a Chihuahua. Insisto: en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, en todos los demás estados ha habido un trabajo, incluye de color naranja y los del PRI; no tenemos distingo y vamos a seguir así”, explicó.

Yáñez Centeno Cabrera dejó en claro que el caso de la presunta intervención de agentes estadounidenses en Chihuahua será resuelto por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Dejar en claro: de parte del Gobierno federal no hay distingo y gobernamos para todos”, expuso.

“Para nada: ni discriminatorio, ni de privilegios, hay trato parejo independientemente del color que sea el Gobierno. Tratamos a Chihuahua como lo hacemos con Aguascalientes, Querétaro, Colima, Sinaloa, Sonora, o cualquier otro estado”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital