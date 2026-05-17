Hallan laboratorios clandestinos y decomisan 10 mil litros de precursores en Jalisco, Sinaloa y Nayarit; uno está ligado a «El Jardinero»

El Gabinete de Seguridad informó este domingo que fueron desmantelados cinco laboratorios clandestinos en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, entre estos uno ligado con Audias Flores, “El Jardinero”.

En total, las autoridades incautaron casi 10 mil litros de precursores químicos y siete toneladas de sustancias químicas y producto en proceso; no se precisaron las fechas de las operaciones, pero estimaron una afectación económica de 650 millones de pesos para la delincuencia organizada.

De acuerdo con la información compartida, en El Saucillo, Jalisco se encontró un laboratorio clandestino donde se aseguraron cerca de 600 kilos de producto terminado y 750 litros de precursores.

El segundo punto fue encontrado en la localidad de El Capomo, en Nayarit, donde fueron asegurados 780 kilos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida.

El Gabinete de Seguridad precisó que este laboratorio clandestino estaba ligado a “El Jardinero”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales responsables de la producción de drogas en Nayarit.

Además, también fueron hallados otros cuatro sitios similares en el estado de Sinaloa; uno se encontraba en la localidad de Corralejo, donde se decomisaron mil 500 litros de producto terminado, 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual y mil 200 kilos de sosa cáustica.

En Corral Viejo, Sinaloa, también se encontró un laboratorio donde estaban mil 250 litros de producto terminado y mil kilos de cloruro de amonio, asomo ollas de peltre, tinas y tambos.

Las dependencias añadieron que en esta misma localidad fue encontrado otro centro de producción donde se aseguraron 500 litros de ácido acético y mil 500 kilos de ácido tartárico.

También en Corral Viejo se encontró un laboratorio clandestino donde estaban mil kilos de producto terminado, de los que 400 se encontraban en proceso de secado y 600 en cocimiento, además de 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica y 440 kilos de ácido tartárico.