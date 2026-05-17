Enrique Inzunza rechaza contacto con autoridades de EE.UU. ante señalamientos en su contra

El senador Enrique Inzunza rechazó contacto alguno con autoridades de Estados Unidos ante los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras señalarse su detención en San Diego, California, el legislador subrayó que se encuentra en Sinaloa “con las y los míos”.

Mediante un pronunciamiento en redes sociales, Inzunza Cázarez calificó como “mendaces y careces de todo sustento” las imputaciones en su contra.

Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan… Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras”, puntualizó.

El senador indicó que no cuenta con abogado alguno y sentenció que no contratará alguno porque “no hay razón para ello”.

Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, expuso.

Enrique Inzunza señaló que su honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad.

El senador Cázarez es uno de los 10 acusados por la Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, colaborando para permitir el trasiego de grandes cantidades de droga hacia la Unión Americana.

Otros de los señalados por EE.UU. son el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde también con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Todos ellos negaron categóricamente estas acusaciones de narcotráfico, en un caso que ha provocado una tormenta política en México por sus implicaciones a la relación bilateral con Washington.

Con información de López-Dóriga Digital