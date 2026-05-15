Gobierno de Sheinbaum anuncia aumento salarial del 9% a los maestros en 2026

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció este viernes que los maestros de educación pública tendrán un aumento salarial del 9% este año.

Este es el mismo porcentaje anunciado en 2025 y que detonó una movilización de 24 días de duración al considerar que este era un incremento insuficiente.

«Hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes, en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario», dijo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se hizo un gran esfuerzo para subir el pago a los maestros del sector público.

«Ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México», comentó la mandataria.

Durante su intervención, la mandataria destacó el labor de los docentes y apeló a la soberanía nacional al hacer un recuento histórico sobre el país.

Cabe recordar que en 2025, la presidenta anunció un aumento del 9% al salario de los maestros, algo que los maestros consideraron insuficiente y se movilizaron para exigir un mayor incremento.

En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lograron un aumento del 13%, por lo que pedían algo similar a la entonces nueva administración.

Con información de Latin Us