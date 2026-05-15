Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó a EE.UU. el 11 de mayo; ya está en la cárcel de Brooklyn

El Gabiente de Seguridad de México confirmó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo a través de la Garita de Nogales y quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de EE.UU. (US Marshals) en inglés.

El Gobierno de México, a través de la SRE y el Gabinete de Seguridad, mantiene contacto institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, señaló en X.

La Justicia de EE.UU. acusó el 29 de abril de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios mexicanos de delitos de narcotráfico y posesión de armas.