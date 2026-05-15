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Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó a EE.UU. el 11 de mayo; ya está en la cárcel de Brooklyn

By Agencias
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Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó a EE.UU. el 11 de mayo; ya está en la cárcel de Brooklyn
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sábado, mayo 16, 2026

Gerardo Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo a través de la Garita de Nogales y quedó bajo custodia de US Marshals

El Gabiente de Seguridad de México confirmó que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo a través de la Garita de Nogales y quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de EE.UU. (US Marshals) en inglés.

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El Gobierno de México, a través de la SRE y el Gabinete de Seguridad, mantiene contacto institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, señaló en X. 

La Justicia de EE.UU. acusó el 29 de abril de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios mexicanos de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía sinaloense.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el citado cártel para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

Con información de López-Dóriga Digital

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