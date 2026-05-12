“Mi opinión fue que hubiera seis semanas de vacaciones”: Sheinbaum sobre mantener sin cambios el Calendario Escolar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la decisión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) de mantener el Calendario Escolar 2025-2026 tal y como estaba, con tan solo seis semanas de vacaciones.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su opinión fue mantener dicho calendario como estaba.

“Mi opinión fue que hubiera las seis semanas de vacaciones como estaba planteado y es lo que decidieron con los secretarios de Educación Pública de las entidades”, dijo.

“Se reunieron nuevamente (las autoridades educativas) y tomaron la decisión de dejar el calendario como estaba y en todo caso si algunas de las entidades, que normalmente se hace ya sea por las altas temperaturas o por el tema del Mundial quisieran recorrer la salida que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas entidades”, puntualizó.

“Entonces fue la decisión que tomó el Consejo Educativo donde participa el secretario de Educación Pública (Mario Delgado) y los secretarios de las entidades de la República, y ayer lo informaron”, señaló.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó este lunes 11 de mayo con las autoridades educativas estatales mantener sin cambios el Calendario Escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el 15 de julio tal y como estaba previsto originalmente, luego de la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre de clases al 5 de junio.

Tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la SEP informó que se conservarán los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional”, indicó la dependencia, en un comunicado.

No obstante, se precisó que sí podrán realizarse ajustes regionales en estados que enfrenten circunstancias extraordinarias, como altas temperaturas o requerimientos logísticos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes de estudio.

El titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que la decisión se tomó tras un “proceso de deliberación colectiva” y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este lunes pidió consenso luego de la controversia generada por el anuncio original realizado el viernes pasado.

Con información de López-Dóriga Digital