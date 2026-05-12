Son 10 los casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius

El numero de casos positivos de hantavirus asociados al brote en el crucero MV Hondius y confirmados hasta el momento asciende a diez, ya que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense se confirmó como negativo, aclaró este martes 12 de mayo de 2026 el Ministerio de Sanidad español.

Fuentes de Sanidad aclararon este extremo, ya que en un principio se contabilizaron once positivos y así lo manifestó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según transmitieron al Ministerio de Sanidad español las autoridades estadounidenses, el ciudadano de ese país cuyo primer resultado de las pruebas realizadas en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo dio de nuevo negativo.

Todos los casos sospechosos y confirmados por hantavirus, según Tedros, han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica “estricta” para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

Tedros Adhanom aseguró que el riesgo para la salud global “sigue siendo bajo” y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también admitió que “la situación puede cambiar” por el elevado periodo de incubación del virus.

“Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas”, reconoció el director de la OMS, quien incidió en que ahora los países de origen de los pasajeros del crucero son los que tienen la responsabilidad y los que están poniendo en marcha todas las medidas de control.

Con información de EFE