Seguiremos trabajando para que haya mayor percepción de seguridad en el país: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que su Gobierno continuará trabajando para reducir los delitos y que exista una mayor percepción de seguridad en el país, luego de que se dieron a conocer los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Lo importante aquí es que hubo un ligero incremento y hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que viene a la baja”, expuso en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con los presidentes municipales y los gobiernos de los estados, obviamente para disminuir delitos, y lo segundo para que haya una mayor percepción de seguridad en el país”, puntualizó.

La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 61.5 por ciento en el primer trimestre de 2026, un nivel ligeramente menor al 61.9 % que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 41 por ciento en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia Sheinbaum Pardo.

Esto significa que más de seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes 24 de abril de 2026 el Inegi

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que (la inseguridad) viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El resultado de enero a marzo es menor al 63.8 por cientp de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59.1 por ciento de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.

Con información de López-Dóriga Digital