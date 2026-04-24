FESTIVAL POTOSINO DE CLARINETE Y SAXOFÓN IMPULSA TALENTO MUSICAL

* Clases magistrales y conferencias con músicos internacionales fortalecen la formación de estudiantes.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la educación artística y el desarrollo integral de las y los potosinos, el Festival Potosino de Clarinete y Saxofón inició con gran éxito sus actividades académicas en un entorno de aprendizaje y colaboración sin límites.

Con entusiasmo y notable participación, estudiantes y profesionales viven clases magistrales y conferencias impartidas por músicos de talla internacional, como Roberto Benítez y Nicolás Arsenijevic, quienes comparten su experiencia y conocimientos en las instalaciones de la Escuela Estatal de Música, perteneciente al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

Este encuentro cultural continuará con una amplia programación que incluye más actividades académicas y presentaciones, consolidándose como un espacio de formación e intercambio artístico. Así, se fortalece el talento local y se impulsa el cambio que se vive y se siente con la cultura y educación como pilares del desarrollo.