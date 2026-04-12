“El Estado no lo puede todo, necesita de la iniciativa privada», reconoce Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que si bien los gobiernos tienen la obligación de generar condiciones básicas para los mexicanos como educación, salud, vivienda y alimentación, el Estado no puede hacer todo y requiere de la iniciativa privada.

En su visita a Tlaxcala, la mandataria explicó que es «función fundamental» del Estado dedicar recursos a los derechos fundamentales y los ejes estratégicos de desarrollo ecónómico, como petróleo y electricidad.

“Pero el Estado no lo puede todo, y los programas de bienestar que hoy alcanzan un billón de pesos y que han permitido reducir las desigualdades y la pobreza en México, pero el Estado no puede hacerlo todo. Requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada, y por eso lo que buscamos es un modelo integral donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones”, dijo.

De gira por Tlaxcala, acompañada por la gobernadora morenita Lorena Cuéllar, Sheinbaum Pardo encabezó este domingo la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en Huamantla.

Ahí la mandataria federal dijo que este año aumentaron las ventas de vehículos, así como el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero del 2026 comparado con el mismo periodo del 2025.

En un breve discurso, señaló que su gobierno busca mantener el precio de los combustibles para que no haya inflación en el país.

Previamente, la mandataria, junto con la gobernadora, supervisó los avances del distribuidor vial Santa Ana Chiautempan en Tlaxcala, que registra un avance del 45 por ciento.

La noche del sábado, Sheinbaum Pardo arribó a Teolocholco para inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Con información de Latin Us