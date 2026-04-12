GOBIERNO ESTATAL FORTALECE HÁBITO DE LECTURA CON TALLERES EN BIBLIOTECAS

* La iniciativa acerca a niñas, niños, jóvenes y adultos a los libros y promueve espacios culturales más activos.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar más oportunidades de aprendizaje a la población, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) promueve los talleres “En Primavera la biblioteca te espera”, que incentivan la visita a las bibliotecas públicas y el gusto por la lectura, fortaleciendo el cambio que se vive y se siente con espacios de formación y recreación para todas las edades.

El director general del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que, a través de estas actividades, se fomenta la participación de la comunidad en entornos que impulsan el desarrollo cultural, permitiendo a niñas, niños, jóvenes y personas adultas descubrir nuevas obras literarias y fortalecer sus hábitos de lectura. Se trata de un esfuerzo más amplio que integra a miles de bibliotecas públicas en todo el país, ampliando el alcance de los beneficios educativos.

Los talleres realizados durante la temporada de Pascua registraron una respuesta positiva, reflejando el interés de la población por sumarse a estas dinámicas. Con ello, el Gobierno del Estado mantiene un trabajo sin límites para consolidar espacios que promuevan el conocimiento, la convivencia y el crecimiento personal.