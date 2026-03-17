Sheinbaum invita a México al presidente de Corea del Sur para septiembre tras petición de concierto de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que invitó a visitar México al presidente de Corea del Sur para septiembre de este año.

La convocatoria fue enviada al mandatario surcoreano en el marco de la petición de la mandataria mexicana de más fechas de BTS, banda de K-pop, en el país después de que se agotaran las entradas.

Ante esto, Sheinbaum afirmó que el presidente le respondió y le dijo que está realizando gestiones con los productores de la agrupación, quienes deberán tomar la decisión.

«Sí, fue muy sensible el presidente de Corea a la petición que le hicimos y nos dijo que se la pasó a los productores de BTS y que espera que pronto nos puedan dar noticias«, declaró y afirmó que le gustaría que fuera una presentación gratuita.

Además, la mandataria señaló que su homólogo surcoreano también ofreció que viniera otra agrupación a México, pero no compartió su nombre.

La polémica surgió después de que las Army denunciaran falta de transparencia en el proceso de compra para las presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Con información de Latin Us