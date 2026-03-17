“Se está viendo con la FIFA”, dice Sheinbaum sobre la intención de Irán de jugar en México durante el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó este martes que Irán pueda realizar en México sus partidos del Mundial ante las tensiones con el gobierno de Donald Trump.

En su conferencia de este martes, la mandataria indicó que las autoridades del país persa se encuentran en conversaciones con la FIFA para analizar la logística.

«Desde Irán han planteado la posibilidad de que quieren jugar en México, están viendo la FIFA si es factible porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México, está viendo y en su momento lo informaríamos», dijo la mandataria.

Ante la pregunta de la prensa de si habría algún inconveniente en que el equipo de Irán acuda a México para estos partidos previstos, ella se limitó a señalar que no y el único asunto sería la logística.

«México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría», añadió.

La embajada iraní en México difundió en su cuenta de X un mensaje de Mehdi Taj, presidente de la federación de futbol de su país, en el que señala que analizan no viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

Ante esto, su selección busca que sus partidos del Mundial 2026 se disputen en territorio mexicano y no en el estadounidense en medio de la ofensiva que emprendió Israel y Estados Unidos desde hace más de dos semanas.

Con información de Latin Us