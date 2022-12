Ron DeSantis lanza su autobiografía en medio de las especulaciones sobre sus aspiraciones presidenciales para 2024

EFE.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicará en febrero de 2023 un libro autobiográfico titulado “The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival”, en medio de las especulaciones sobre si será o no candidato presidencial para Estados Unidos en 2024.

Hasta ahora sólo el expresidente Donald Trump, quien apoyó a DeSantis en la carrera por la gobernación de Florida en 2018, ha develado su interés en ser candidato a la Casa Banca en las elecciones.

En “The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival”, que en español puede traducirse como “La valentía de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos”, DeSantis narra su vida personal y su carrera en el servicio público, según señala la editorial en su página web.

El libro saldrá a la venta el 2 de febrero y ya se puede ordenar a través del sitio Broadside, que forma parte del grupo HarperCollins Publishing.

En la reseña se destaca que la autobiografía cubrirá momentos clave en la vida de DeSantis, desde “crecer en una familia de clase trabajadora, jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, trabajar en la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de Harvard, presentarse como voluntario en la Marina después del 11 de septiembre y servir en Irak“.

Las memorias también detallarán su matrimonio con Casey DeSantis, el nacimiento de sus tres hijos y la batalla de su esposa contra el cáncer.

La popularidad de DeSantis, que era prácticamente un desconocido cuando Trump lo ayudó a ser candidato a la gobernación de Florida y le puso la etiqueta de “guerrero conservador”, ha traspasado las fronteras del “estado del sol”, al que él ha cambiado el apodo por el “estado de la libertad”.

Desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, DeSantis se ha convertido en un crítico feroz de sus políticas, con especial énfasis en el tema migratorio.

Según la editorial, el libro se centra en “temas críticos que le llevaron (a DeSantis) al centro del debate sobre el futuro del país”.

El libro es el segundo de DeSantis, quien antes de ser gobernador fue congresista y actuó como fiscal en los juicios a acusados de terrorismo en la base de Guantánamo (Cuba).

En el primero, titulado “Sueños de nuestros padres fundadores”, analizó por qué algunos conservadores recurrieron a los principios fundacionales de la nación en medio de la presidencia de Barack Obama.

